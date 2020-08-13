12日拜登與賀錦麗首度合體進行造勢，兩人狂酸川普執政不力，無能的領導力讓美國「殘破不堪」。

民主黨總統候選人拜登挑選非裔女參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任副手後，兩人昨（12）日首度合體造勢，賀錦麗猛攻川普執政不力，無能的領導力讓美國「殘破不堪」，川普也不甘示弱，猛戳賀錦麗痛點，攻擊她在黨內初選中的表現差勁，更在推特諷刺她因支持率低迷而落荒而逃棄選。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國廣播公司（BBC）報導，在公布賀錦麗為副手後，拜登與賀錦麗昨日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）的閉門造勢活動上首度合體，他們痛批川普只會嗚嗚叫，是個無能的領導人，讓美國殘破不堪。

賀錦麗演說的大半篇幅都在猛攻川普抗疫不力，她說美國人哭求有一個具有領導力的領袖，「但是我們的總統在乎自己更勝投票給他的人」，稱川普從歐巴馬和拜登那裡繼承美國史上最長的經濟擴張時期，但是情況卻急轉直下，這全是因為美國人選了一個能力不足的總統，美國因此「殘破不堪」，在全球的名譽也大大受損。

拜登昨日則表示，對於川普不斷攻擊賀錦麗「惹人厭」不感意外，更酸川普面對女強人時一向很有問題。

另據《波士頓前鋒報》（Boston Herald）報導，針對拜登、賀錦麗聯手開砲，川普昨日傍晚在白宮記者會上重申對於賀錦麗出線大感意外，猛攻賀錦麗在民主黨黨內初選中的表現「就像一塊石頭直線下墜」，「說拜登的壞話遠比我糟糕。」

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）則報導，川普周三上午也在推特酸爆賀錦麗，「賀錦麗一開始在民主黨黨內初選中表現強勁，但結束時表現疲軟，最終以近乎0的支持率落荒而逃退選，是所有人夢想中的競爭對手。」

2020美大選》男人被羞辱了 拜登挑賀錦麗當副手 川普火力全開狂罵
2020美大選》曾狂電拜登 賀錦麗出線當副手關鍵曝光
遇到剋星 川普姪女曝：梅克爾遠比川普聰明 快把他逼瘋

文章來源：Trump bashes Kamala Harris as "very weak on facts"
文章來源：Joe Biden and Kamala Harris say Trump has left US 'in tatters'
文章來源：Joe Biden, Kamala Harris make their first appearance together
文章來源：DREAM OPPONENT Trump mocks ‘weak’ Kamala Harris for having ‘almost zero support’ in primaries and says she’s ‘dream opponent’

(中時新聞網)

#賀錦麗 #川普 #拜登 #美國 #合體