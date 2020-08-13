12日拜登與賀錦麗首度合體進行造勢，兩人狂酸川普執政不力，無能的領導力讓美國「殘破不堪」。

民主黨總統候選人拜登挑選非裔女參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任副手後，兩人昨（12）日首度合體造勢，賀錦麗猛攻川普執政不力，無能的領導力讓美國「殘破不堪」，川普也不甘示弱，猛戳賀錦麗痛點，攻擊她在黨內初選中的表現差勁，更在推特諷刺她因支持率低迷而落荒而逃棄選。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國廣播公司（BBC）報導，在公布賀錦麗為副手後，拜登與賀錦麗昨日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）的閉門造勢活動上首度合體，他們痛批川普只會嗚嗚叫，是個無能的領導人，讓美國殘破不堪。

賀錦麗演說的大半篇幅都在猛攻川普抗疫不力，她說美國人哭求有一個具有領導力的領袖，「但是我們的總統在乎自己更勝投票給他的人」，稱川普從歐巴馬和拜登那裡繼承美國史上最長的經濟擴張時期，但是情況卻急轉直下，這全是因為美國人選了一個能力不足的總統，美國因此「殘破不堪」，在全球的名譽也大大受損。

拜登昨日則表示，對於川普不斷攻擊賀錦麗「惹人厭」不感意外，更酸川普面對女強人時一向很有問題。

另據《波士頓前鋒報》（Boston Herald）報導，針對拜登、賀錦麗聯手開砲，川普昨日傍晚在白宮記者會上重申對於賀錦麗出線大感意外，猛攻賀錦麗在民主黨黨內初選中的表現「就像一塊石頭直線下墜」，「說拜登的壞話遠比我糟糕。」

.@KamalaHarris started strong in the Democrat Primaries, and finished weak, ultimately fleeing the race with almost zero support. That’s the kind of opponent everyone dreams of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2020

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）則報導，川普周三上午也在推特酸爆賀錦麗，「賀錦麗一開始在民主黨黨內初選中表現強勁，但結束時表現疲軟，最終以近乎0的支持率落荒而逃退選，是所有人夢想中的競爭對手。」

(中時新聞網)