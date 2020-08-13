屏東縣議員陳明達2019年8月到不丹考察，竟被抓包與屏東縣議員曾義雄同年7月到印尼峇里島的建議事項報告文字內容相同，爆抄襲疑雲。昨（12）日陳明達為此致上十二萬分歉意，坦承錯誤。

曾義雄表示到峇里島考察的報告，是自己一字一句打出來，完全沒有抄襲。陳明達第一時間則回應說，出國考察的時間久遠，已不太記得內容，對於內容為何會完全相同，不予置評。

陳明達昨日改口在臉書致歉，對於參訪心得的抄襲承認錯誤，造成所有人的困擾，再次表達最誠摯的道歉，身為議員做了不好的示範，懇請大家給他一個錯誤改進的機會，能夠為此錯誤道歉，並重新公開參訪心得暨城市建議書，也感謝大家的支持，承諾會更認真問政為大家服務。

陳明達臉書簡介中，顯示就讀國立中山大學高階公共政策系，日前捲入論文抄襲爭議的高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁、高雄市議員李雅靜，也都是中山大學畢業。

(中時新聞網)