時代力量前黨主席徐永明涉入國會SOGO收賄弊案，在家中被搜出300萬現金，傳出恐與交通部長林佳龍有關，更有媒體報導林佳龍因為該案遭到北檢「秘密就訊」；對此，林佳龍辦公室已表示此為不實報導，請外界勿再揣測。

今《聯合新聞網》報導，檢方已就林佳龍有關300萬的部分祕密就訊。但據ETtoday新聞雲報導，林佳龍辦公室今日發出聲明指出，關於「秘密就訊」的報導內容荒誕無稽，散布不實的傳聞須負法律責任，請外界勿作多餘的揣測及渲染。

林佳龍昨也在臉書上貼出其辦公室發表的聲明文，表示有媒體昨日藉隱匿消息來源之方式，以「重量級部會首長」、「徐永明回稱『因為他是我學長』」之內容，影射曾與徐有金錢往來之首長為林部長，皆為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林部長不清楚，須由檢方說明及釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則應負相關法律責任。

(中時新聞網)