美股12日收紅半導體強彈，台股加權指數13日開高在12,758點，台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454） 、大立光（3008）等電子權值股，全面拉升，上帶動指數開盤不久，已上漲逾百點。

特斯拉與高通大漲、科技類股回神，激勵美國四大指數全面跳高，標準普爾500指數逼近歷史收盤高點，費城半導體指數則躍升至歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數8月12日上漲1.05％（289.93點）、收27,976.84點，創2月21日以來收盤新高。那斯達克指數上漲2.13％（229.42點）、收11,012.24點。

費城導體指數勁揚3.36％（72.43點）、收2,227.22點。

MSCI（明晟）公布最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩，剔除華航、大同。全球小型指數成分股則新增華航，剔除祥碩。最新調整結果於8月31日收盤後生效。

元富投顧指出，美國疫情沒有緩和，迫使美國政府必須持續發放失業救濟金，且提出新一輪振興方案，另一方面，川普政府也不斷對中國施壓，尤其是中國關鍵性企業，因此美股保持多頭格局，目前看，到11月大選前，這個基調不會改變。

另一方面，台灣也因為疫情，很多產業因此受惠，加上去美化更添加成長空間，而台幣持續升值、熱錢流入，資金行情就看回不回，只要市場節制，單日成交量沒有暴增到4,000億元以上（上市櫃加起來），且拉出長黑格局，盤面輪漲不斷，個股反彈空間大。

(工商 )