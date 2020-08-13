根據美國媒體報導，公鹿「字母哥」阿提托康波昨日「頭槌」巫師前鋒華格納，今日遭到聯盟禁賽1場，字母哥將缺席與灰熊的最後一場例行賽，對於灰熊而言這是最大的好消息，闖進季後賽的機會也相對提升不少。

公鹿昨日對戰巫師，阿提托康波與華格納發生口角，阿提托康波隨即不滿的用頭槌方式襲擊華格納的臉部，裁判當下立刻吹判字母哥二級惡意犯規，並且將他驅逐出場。

根據NBA薪資專家馬克斯統計，阿提托康波將因為這場禁賽而損失178225美元，換算之後損失了524萬台幣，也就是說字母哥的這一次頭槌代價可以在南部買下一間房子了。

阿提托康波談到這次頭槌，「這是一個非常糟糕的舉動，如果我能夠讓時光倒流，我不會再有這樣的行為。正常情況下，我想要保持專注，終結比賽，不去做一些愚蠢的事情，但是你知道的，有時候你就會陷入迷失，可能有那麼一兩秒鐘時間突然做一些愚蠢的事情。」

這是字母哥職業生涯第4次，也是例行賽第3次遭到驅逐出場，上一次是在2018年4月1日面對金塊的時候。

字母哥本季打了63場比賽，繳出場均29.5分、13.6籃板、5.6助攻、1.抄截、1阻攻的數據，在例行賽MVP的爭奪戰中領先群雄。

(中時 )