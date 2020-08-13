某媒體報導國民黨革實院長羅智強遭「黨內人士」質疑開辦171講習班、野台的費用，以及募1000萬元的用途，與當初所言不符，並指羅為鼓勵捐款而送簽名書是賺版稅。羅智強今早發臉書聲明，逐一駁斥3點質疑所言完全不符事實，並反擊「黨內人士」是匿名烏龜或民進黨臥底人士，要對方亮出名字，學他捐款、募款、開辦青年活動及打貪腐特權的野台。

羅智強以「匿名烏龜，先學羅智強做三件事，再來放冷箭吧！」為題發文說，昨天晚上，某媒體說有匿名的「國民黨人士」對他做三項指控，要他回應：

1、為什麼革實院171期講習班的舉辦費用，不是從革實院募的專款支出，而是由黨中央支出？

2、為什麼羅說募1000萬給革實院作青年發展基金，卻拿去支應「野台」費用？

3、羅說只要捐99元以上指定革實院就送一本他的簽名書，羅怎麼可以因此「賺版稅」？

羅智強表示，說真的，他也佩服這位連名字都不敢亮、只敢不負責任抹黑、放冷箭的匿名烏龜。三點回應，回答這位匿名烏龜：

1、革實院171期的舉辦費用，就是從革實院募款的專款支出！不只如此，革實院171期結訓後聘用的30多位實習生，派至文傳會、政策會、革實院等各單位的實習津貼，也都是革實院募款專款支出的。這個匿名烏龜根本胡說八道。

2、拜託，去看看他當時發布的財務三箭，第一箭，不支薪；第二箭，他個人捐80萬作為國民黨青年發展基金；第三箭，募1000萬作為「革實院」經費；他有說過募的1000萬只能做青年發展嗎？他一開始說募1000萬就是作為「革實院」經費！更何況，野台的開辦，他是報請江啟臣主席核准，甚至幾次野台戶外開講，也都是江主席指示，由革實院辦理的。

而野台過去發揮的戰力大家也有目共睹，揭發蘇貞昌女兒標政府1000萬標案，蘇的女兒怕到發聲明說不再拿政府標案；揭發駐印尼代表處電文，其中電文指名的蘇嘉全、蘇震清，一周後即因SOSO案，一個下台，一個被收押......野台衝在監督執政者的第一線，革實院不能辦野台？這位匿名烏龜，你是民進黨派來的嗎？

3、羅智強送書「賺版稅」？革實院收到近2000筆捐款，加上革實院各項活動的贈書，總共送出了超過2500本我的簽名書，這些書，他一毛「版稅」都沒收，而是請領了2000本，一本30元，總共6萬元的「印刷費」。請問，印書不用錢嗎？換言之，先不說他已捐給革實院的80萬元，他實際付的印刷費，也遠遠超過6萬元。但沒關係，匿名烏龜要和羅智強計算這萬元印刷費，羅智強80萬元都捐了，不差這6萬元，他再捐6萬元給革實院！

羅智強說，最後，這位不敢亮名的烏龜，你這麼關心國民黨，就有點骨氣做三件事：

第一、學學羅智強行不改名坐不改姓，把名字亮出來。讓大家看看你是何方神聖！

第二、學學羅智強，先捐個80萬給國民黨看看。

第三，學學羅智強，幫國民黨募1000萬元，辦青年活動建立傳承，辦野台打擊貪？！

羅智強說，每天忙著監督民進黨、打擊貪腐，還要應付這些匿名箭，真是瞧不起這種沒名沒姓、只會扯後腿的「國民黨人士」（？真的，這位沒姓名的烏龜，誰知道他是「國民黨人士」的還是「民進黨臥底」？） 。

(中時 )