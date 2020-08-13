財政部台北國稅局表示，自109年7月1日起全國各地區國稅局同步實施單一窗口查詢金融遺產便民措施，繼承人可就近至任一國稅局查詢被繼承人金融遺產，不受被繼承人戶籍所在地限制，國稅局受理後，將申請資料通報金融機構，由金融機構直接將查詢結果回復納稅義務人，以利辦理遺產稅申報。
台北國稅局說明，為提供更優質服務，該局與台北市稅捐稽徵處跨機關合作，自109年8月10日起增加台北市稅捐稽徵處中正分處、松山分處、中山分處、萬華分處及內湖分處等5處為收件之服務據點，增設之服務據點受理收件後，會將申請資料送交該局辦理後續通報作業。
該局呼籲，有查詢金融遺產需求之民眾，可就近選擇各地區國稅局暨所屬分局、稽徵所或台北市稅捐稽徵處5個分處辦理。如有相關問題，可至該局網站熱門焦點「單一窗口查詢金融遺產」專區查詢或撥打免費服務電話0800-000321詢問。
(時報資訊)
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