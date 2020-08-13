受防疫封鎖措施打擊，網約車平台Lyft第二季營收較去年同期暴跌61%，雖然7月核心的叫車業務大幅成長帶來復甦希望，但共同創始人暨總裁季默（John Zimmer）表示，如果Lyft被迫將該平台的駕駛列為全職員工，或許得暫停在自家地盤加州的營運，受此打擊，周三盤後股價在大漲6%後急轉直下，目前跌0.72%，報30.30美元。

季默在法說會上表示，如果法院未駁回最近所做的判決，即要求公司（與同業優步）將駕駛列為可享有福利的職員，而非獨立的約聘人員，Lyft或許必須自8月21日起暫停在加州的叫車業務。加州約占Lyft整體叫車業務的16%。

在防疫封鎖期間，Lyft不像競爭對手優步公司有美食外送事業彌補叫車業務的大量流失；也不像優步的業務擴及全球，Lyft僅在美國與加拿大營運。

Lyft周三公布第二季營收年減61%，為3.39億美元，略優於市場預期的3.37億美元。活躍乘客數大減60%，為870萬，每活躍乘客營收為39.06美元。

Lyft執行長格林（Logan Green）表示，雖然第二季叫車業務暴跌，但部分地區的乘車需求已見反彈，7月份的叫車量較4月大幅成長78%。他並表示，疫情帶動第二季自行車與機車出租業務飆升200%，成為營運上的亮點。

第二季淨損為4.37億美元，折合每股虧損1.41美元，但少於去年同期的淨損6.44億美元。經調整後每股虧損86美分，較去年同期的每股虧損68美分惡化，但少於市場預估的每股虧損99美分。

Lyft未提供營收展望，但表示公司仍可望在明年第四季實現non-GAAP獲利。

(時報資訊)