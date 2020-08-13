美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周二宣布1股拆成5股的股票分割計畫，以降低買賣門檻吸引散戶買進。激勵特斯拉股價周三大漲13%至每股1554美元。對此，財信傳媒董事長謝金河建議「股王」大立光也可以想想看如何把股本變大，讓股價變得親民一些。

謝金河在臉書發表「資本市場的新遊戲規則：股票分割的戰略」一文指出，前不久一位朋友在股市收盤前1分鐘，敲進10張大立光的股票，營業員還特別確認「是10張嗎？」這位朋友很堅定的回答說是。收盤後問題來了，他以為10張大立光是400萬元，結果少算一個零，只好到處調錢解決眼前交割的問題。

謝金河表示，大立光股價接近4000元，對多數小額投資人來說相當吃力，也許今年大立光營運遇瓶頸，到了尋找新定位的關鍵時刻。最近在美國股市流行的股票分割遊戲，從蘋果到特斯拉宣布分割，都造成股價大漲，「大立光或許也可以想想如何把股本變大，讓股價變得親民一些」。

他舉例，特斯拉周二宣布1拆5，就讓股價大漲180.27美元，漲幅13%，市值一日增加336億美元；而7月30日蘋果宣布分割1拆4，當天股價也大漲40.28美元，市值直逼2兆美元。這兩家公司股票分割都是為了吸引更多散戶投資人買自家股票，而且散戶基礎愈龐大，他們的經營權也愈鞏固。

謝金河分析，今年台股上漲逾6%，但作為台灣成長電子股典範的大立光今年股價反而下跌逾22%，這是大立光上市以來從未發生過的事。今年大立光營收前7月成長3.9%，但大立光主要競爭對手玉晶光卻成長63.3%，玉晶光在蘋果扶持下已漸茁壯，過去大立光獨霸光學變焦鏡頭模組市場的局面正在改變。大立光在鞏固技術優勢的時候，可能要回防資本市場的競爭力！

早在2015年，謝金河就曾建議大立光可以比照蘋果分拆股票，或以無償配股方式增加市場上籌碼，大立光當時回應，分拆股票要看制度法令，目前台灣並無此制度，而大立光從2008年之後就以現金股利為主。

(中時新聞網)