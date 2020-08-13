根據統計，有早洩狀況的男性不少，但許多人卻不自知。造成早洩的原因分先天和後天2種，先天因素到目前為止原因不明，後天因素則包括心理狀態，例如過度疲勞、興奮或緊張等，另外，還有像是皮包過常造成的包莖、龜頭或包皮發炎等情況。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師羅詩修表示，如果是心理因素導致的早洩，應該先分析造成的原因，然後進行心理輔導，消除病因；若是器質性疾病所導致的早洩如包莖，就得積極就醫治療。所謂的包莖是指男性生殖器官的龜頭、尿道口部分被包皮所覆蓋起來，當過長的包皮將龜頭全部包住（又稱為包莖），且在勃起時仍無法露出，就像是穿著皮衣「辦事」，自己和另一半都會覺得不舒服。

羅詩修說明，臨床上處理包莖問題，過去傳統包皮手術時間大概需要30分鐘，會先剝開包皮露出龜頭，在冠狀溝下面進行包皮的切除，並用電燒來止血，手術過程不但耗時，而且需要縫合大約16至24針，就會產生32至48的線頭一直刺激皮膚。這些都會讓患者感到不適且術後易腫脹，以致傷口照護、換藥都會比較麻煩，大約需要2至3個月的時間才能完全康復。

羅詩修指出，現在有一次性包皮環切手術，又稱為「包皮槍手術」，能夠依照每個人的陰莖、龜頭大小來量身定做環狀尺寸，並透過包皮吻合器的特殊環狀刀片，搭配縫合來切除過長的包皮，手術過程僅需30秒的時間，因為採用特殊的環狀刀片，並不需要使用線來縫合，因此術後傷口較為平整，少了電燒止血和片皮的過程，出血量少、疼痛感也降低許多，術後3至5天就可不用換藥，讓患處自然痊癒。

至於手術之後多久可以恢復性生活呢？羅詩修強調，切記在3至5天內不要碰水、定時換藥，以避免傷口遭到感染；用來止血的止血釘大約在2至3周後會自然脫落。在此期間，盡量避免劇烈運動、穿著寬鬆的褲子，勿刻意刺激陰莖勃起，術後最快3周左右，就能恢復正常的性生活。

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(中時新聞網)