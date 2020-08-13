罷韓團體Wecare日前指出，他們再聚首，因為前高雄市長韓國瑜又要回來了，並表示高雄人用了非常多的心力與努力，罷免掉不認真、不珍惜的高雄的市長，「這一次，我們要呼籲大家8/15出來投票」。前國民黨立委孫大千直言，Wecare終於忍不住站出來幫陳其邁催票了！這也再次證明Wecare所在乎的不是高雄市，而是民進黨，罷韓的真正目的，不是為了贏回榮耀，而是為了贏回政權。

韓國瑜市府團隊局處首長，11日替國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選，不畏風雨，穿著雨衣上車隊掃街，帶隊的前副市長陳雄文轉述，韓國瑜特地號召團隊全力聲援，希望延續清廉執政價值。對此，Wecare批韓團隊借體還魂，附身在李眉蓁競選團隊，對於韓國瑜選前之夜恐現身李造勢大會，Wecare批，不只把高雄人當塑膠，還是紙紮的。

對此，孫大千在臉書指出，Wecare終於忍不住站出來幫陳其邁催票了！他說這再一次的證明，Wecare所在乎的，不是高雄市而是民進黨；罷韓的真正目的不是為了贏回榮耀，而是為了贏回政權。

孫大千也指出，Wecare不敢光明正大地站出來輔選，只好提出一個狗屁不通的鬼邏輯。他說如果韓團隊的成員為李眉蓁輔選，就可以叫做借體還魂，扁朝官員進入蔡英文政府，代表蔡英文也是陳水扁在借體還魂嗎？罷韓團體中還包括前朝官員，代表Wecare也是陳菊在借體還魂嗎？菊系人馬正在大力的為陳其邁輔選，代表陳其邁也是陳菊在借體還魂嗎？

孫大千喊話Wecare，「請永遠記得，高雄市不是紙紮的，台灣人民的頭腦也不是豆腐做的」。

(中時新聞網)