中租控股上半年已賺進超過半個資本額，中租控股董事長陳鳳龍在12日法說會表示，中租控股首次發行特別股，不但不會壓縮普通股股息發放率，也會大大改善中租控股的財務結構。該股13日開盤，買盤大筆敲進，開盤半小時後，股價大漲逾6%。

若台灣地區和大陸下半年疫情可控的話，因業務推動及還款情況逐漸轉佳，因此，中租控股今年下半年應可漸入佳境。中租控股前6月累計合併稅後純益為新台幣78.9億元，累計每股稅後純益(EPS)為5.71元，三大主要營運地區都呈現成長，其中台灣地區和東協地區上半年累計獲利成長率都逾2成，大陸地區獲利則較去年同期成長7％。

對於下半年營運展望，陳鳳龍表示，雖然新冠疫情變化仍不確定，但三大主要營運地區如台灣、大陸及東協等幾個國家的疫情都相對可控，因此，三大地區業務推展都是恢復到正常情況。

陳鳳龍明確地指出，大陸下半年營運下半年業務成長是可以期待的，而且在正常情況下，第四季情況預估會比第三季更佳。因為過往，大陸地區下半年業務動能即比上半年佳，更何況今年上半年有元月份的武漢封城及新冠疫情對上半年業務影響相當大，如今都已恢復正常。

法人除了關心中租控股下半年營運展望外，更在意中租控股發特別股之後，是否會壓縮未來普通股的發放率，陳鳳龍說，中租控股第一次發放特別股，特別股在財務報表上可視為準淨值，對於財務結構上有很大的幫助，中租控股的普通股股息政策不會因此而改變。

(工商 )