深受婆媽喜愛的全聯，卻在晚上11點就打烊，有網友好奇詢問，超過11點在外遊蕩的人不少，為何不考慮開24小時，引發熱議，網友揭關鍵原因與「目標對象」有關，因為主打的客群早就睡了，而且24小時不打烊耗費的人力與電費，恐讓商品變貴。

網友在PTT上發文指出，全聯只營業到晚上11點，但這個時間還有不少人，會在外面閒晃，因此好奇，為何不在每個區域，都開一家24小時的全聯，或是把營業時間稍微往後延至凌晨12點，難道不想打死頂好嗎？

貼文一出，引起討論，綜合網友的回應，發現關鍵原因是「主攻的客群早就睡」，「他的主要目標對象不會半夜還在外面晃」、「因為它的客群11點就睡了」、「婆婆媽媽有24小時不睡覺的嗎」、「半夜遊蕩的族群又不是他要的家庭客」。

另也有網友表示「成本變高，東西會變貴」，因此推測是為了省錢，連收銀員都會被叫去補貨支援，營業24小時不打烊，根本就是浪費人力和電費，許多大夜其實都虧錢，而且如果產品價格像家樂福一樣貴，民眾應該無法接受。

(中時新聞網)