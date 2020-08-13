和碩(4938)與旗下機殼廠鎧勝-KY(5264)，昨(12)日晚間先後發出重大訊息，因公司有重大訊息待公布，因此今(13)日將暫時停牌一天。日前緯創(3231)宣布出售大陸崑山廠給立訊後，市場不斷傳出鎧勝也將出售的傳言。在新冠疫情日和中美貿易戰的衝擊下，電子5哥在今年調整生產策略以及高階主管異動頻率升高。

除了和碩、鎧勝-KY今天停牌消息外，緯創也宣布，緯創資通總經理職務由緯創科技林建勳執行長與緯創智能沈慶堯執行長升任並共同擔任。

另外，緯創也宣布了3項新增資/投資案：A.增資緯創數技投資控股股份有限公司(Wistron Digital Technology Holding Company)新台幣12億元。B.因應業務發展及策略規劃需要，以美金4500萬元增資100%持股之子公司Wistron Technology(Malaysia)Sdn.Bhd.(簡稱WMMY)，且WMMY擬於不超過美金7700萬元額度內進行投資。C.因應業務發展及策略規劃需要，擬透過100%持股之子公司SMS InfoComm(Singapore)Pte. Ltd.(簡稱WSSG)轉投資 Wistron InfoComm Manufacturing(India)Private Limited(簡稱WMMI)美金4500萬元，且WMMI擬於不超過美金7480萬元額度內進行投資。上述投資案看到了緯創在馬來西亞及印度的分散生產基地動作。

和碩、鎧勝-KY同時宣布停牌一日，立場解讀為與購併案有關，但也有法人評估是內部的組織結構調整。

(時報資訊)