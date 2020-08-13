PCB廠臻鼎-KY(4958)因客戶訂單強勁，且大陸廠區復工順利，第2季稅後盈餘為12.75億元，季增46.38%，每股盈餘為1.41元，上半年每股盈餘為2.38元。

由於下半年為傳統旺季，臻鼎-KY因產品多元且客戶多為國際一線大廠，在客戶新產品已開始出貨下，臻鼎-KY預估，今年業績將逐季成長，下半年業績會比上半年及去年同期好。

儘管上半年全球新冠肺炎疫情狂燒，且新台幣兌美元升值，有底韻的公司業績還是好！在大者恆大效益顯現下，臻鼎-KY第2季合併營收為264.9億元，季增51.27%，營業毛利為46.87億元，季增51.88%，合併毛利率為17.69%，稅後盈餘為12.75億元，季增46.38%，每股盈餘1.41元。

上半年合併營收為440.02億元，營業毛利為77.74億元，合併毛利率為17.67%，稅後盈餘為21.46億元，年成長34.2%，每股盈餘為2.38元。

蘋果等各品牌客戶新機在下半年齊發，且新產品開始出貨，臻鼎-KY 7月合併營收攀上百億元關卡，來到101.93億元，月增18.43%，年成長8.73%，為歷年同月新高，前7月合併營收為541.95億元，較去年同期增加約4.49%。

臻鼎-KY表示，下半年為傳統旺季，今年營運可望延續往年趨勢逐季成長，第4季是全年業績高峰，下半年業績會比上半年及去年同期好，今年業績可望比去年好。

為因應客戶需求，臻鼎-KY持續進行淮安、秦皇島及深圳的一廠及二廠軟硬板產線擴產，其中淮安廠除軟板產線外，亦將擴增Mini LED、車用與伺服器等硬板產線，深圳二廠也將擴產HDI及IC載板等；至於後段組裝為主的印度廠也將於今年第4季量產。

臻鼎-KY去年資本支出約160億元，預估今年資本支出將上看200億元。

(時報資訊)