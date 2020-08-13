華科集團旗下3家PCB廠—瀚宇博(5469)、精成科(6191)及精星(8183)公布上半年財報，在客戶需求強勁及大陸廠區運作恢復正常下，3家公司第2季業績表現亮眼，其中瀚宇博第2季稅後盈餘達8.51億元，季增3.19倍，精成科第2季稅後盈餘4.4億元，季增3.4倍，精星第2季稅後盈餘5436萬元，季增4.93倍，不過早盤股價以精成科表現較佳，瀚宇博及精星逆勢走弱。

受惠於宅經濟及遠距上班、線上教學需求大增，且大陸廠區復工順利，瀚宇博、精成科及精星擺脫第1季營運谷底，業績自第2季展現強勁成長力道，其中瀚宇博第2季合併營收為117.04億元，季增35.23%，營業毛利為25.94億元，年成長38.94%，單季合併毛利率為22.17%，年增4.87個百分點，稅後盈餘為8.51億元，季增3.19倍，單季每股盈餘為1.68元；累計上半年合併營收為203.59億元，營業毛利為39.68億元，年成長23.15%，合併毛利率為19.49%，年增3.61個百分點，稅後盈餘為10.55億元，年成長25.15%，每股盈餘為2.11元。

瀚宇博7月合併營收為39.51億元，年成長0.59%，累計前7月合併營收為243.11億元，年成長0.39%。

精成科產品涵蓋PCB及EMS，其中PCB佔60%，精成科第2季合併營收為56.17億元，季增24.74%，營業毛利為11.43億元，年成長57%，單季合併毛利率為20.35%，年增7.27個百分點，稅後盈餘為4.4億元，年成長1.63倍，單季每股盈餘為0.85元；累計上半年合併營收為101.21億元，營業毛利為17.87億元，年成長40.49%，合併毛利率為17.66%，年增5.35個百分點，稅後盈餘為5.4億元，年成長53.41%，每股盈餘為1.05元。

精成科前7月合併營收為119.96億元，年減3.02%，精成科表示，由於第3季為傳統旺季，預估個人電腦需求可望延續，在業外的部分，精成科持有華新科(2492)股票15000張，預計將可取得股利收入約8300萬元，有助於推升精成科全年獲利。

今年上半年新冠肺炎疫情重創全球車市，但大陸新能源車在第2季銷售回溫，且工控產品需求強勁，讓精星第2季營運重回成長軌道，精星第2季合併營收為7.17億元，季增24.7%，營業毛利為1.56億元，年成長6.85%，單季合併毛利率為21.8%，年增6.46個百分點，稅後盈餘為5436萬元，季增4.93倍，單季每股盈餘為0.45元；累計上半年合併營收為12.93億元，年減26.53%，營業毛利為2.31億元，年減2.11%，合併毛利率為17.94%，年增4.54個百分點，稅後盈餘為6354萬元，每股盈餘為0.53元。

精星7月合併營收為1.89億元，年減28.9%，累計前7月合併營收為14.82億元，年減26.87%。

(時報資訊)