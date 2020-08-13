台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.54％下調至12.45％，調降幅度為0.09百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.13％下調至14.09％，調降幅度為0.04百分點，在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.56％。

以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近六次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在8月31日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為0.20％，權重調降最多的成分股為已刪除成分股大同，權重為0.16％。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為俄羅斯，權重增加了0.24％；而調降的部分，本次權重調降最多國家為印度，權重被下調0.23％。台灣在本次調整後，在該指數中持續維持在第二大權重國家。

(工商 )