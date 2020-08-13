道奇後援投手喬凱利(Joe Kelly)日前因為在與太空人的比賽中，故意丟觸身球、下場時還做鬼臉嘲諷，導致兩隊板凳清空，大聯盟原本懲罰他要禁賽8場，經過上訴之後，減至5場禁賽。

喬凱利上個月底在比賽中遇上因為作弊案而人人喊打的太空人，後援登板時對太空人打者布瑞格曼(Alex Bregman)、柯瑞亞(Carlos Correa)投出頭部近身球，退場後還嘲諷、做鬼臉，導致兩隊差點爆發衝突。事後大聯盟基於季前曾協議過要保持社交距離，以及警告過禁止丟故意觸身球來報復，因此重懲喬凱利8場禁賽。

不過經過上訴後，確定喬凱利減至5場禁賽，同場道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)禁賽1場，已經實施完畢，而太空人總教練貝克(Dusty Baker)則被罰款，數目則不被公開。

喬凱利目前因為肩膀發炎傷勢被放入10天傷兵名單中，禁賽處分會自他回歸後開始計算。這不是喬凱利第一次因投近身球而被停賽，2018年他還在紅襪時，也曾因為和洋基隊奧斯丁（Tyler Austin）打架而禁賽6場。

(中時 )