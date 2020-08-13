北京故宮博物院。（圖／摘自新浪山東微博）

北京入汛以來迎來最強降雨，昨（12）日北京市水文總站發布洪水藍色預報，截至12日上午，149架次航班取消，105條公車線路停駛、大興機場全天計劃取消航班149架次。北京故宮博物院神武門前已明顯積水，甚至可拍出水面上的故宮倒影。

北京氣象臺11日發布暴雨黃色預警，12日水文總站發布洪水藍色預報。據《中新網》報導，此次降雨主要在12日中午到夜間，預計全市平均降雨量40至80毫米，西部、北部沿山一帶可能達200毫米以上，最大每小時降雨可達80至100毫米。

北京大雨，共享單車浸泡在積水中。（圖／中新網）

北京海淀區市民冒雨出行。（圖／中新網）

12日晚間，北京市民冒雨外出，外送人員也在滂沱大雨中送餐，部分地區住戶還得要涉水出門，用防洪擋板阻擋積水，而共享單車則浸泡在積水中，水已淹過半個輪胎。

大雨過後，北京故宮也出現積水，還可拍出倒影，形成另類美景。另外，北京故宮也在微博PO出雲霧繚繞的照片，讚嘆「#愛上紫禁城 #此景只應天上有」，網友看了驚呼連連，表示「美！這是雨後的故宮嗎？」「哇，絕了，人間南天門」「霧氣瀰漫的樣子，就像是天上的宮殿一樣欸」。

北京故宮博物院。（圖／摘自故宮博物院微博）

(中時新聞網)