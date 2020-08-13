弘光美髮學分班成果展秀創意。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光美髮學分班成果展秀創意，業界許多主管前來替學員加油。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光美髮學分班成果展秀創意，資深店長劉邦良(右)進修突破自我。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大台北教育中心日前舉辦美髮80學分班結業成果發表秀，17名業界設計師、助理學員展現2年學習成果，其中擔任美髮沙龍店長、有24年資歷學員劉邦良說，在業界工作很久感覺有點迷惘，決定念學分班精進自己，兩年下來終於突破瓶頸！

台北教育中心主任林敬榮表示，美髮80學分班因為沒有學籍，又是在職進修模式，所以其他業者或學校往往開班授課後就結束，學員無法體驗校園生活以及展現所學。弘光科大除了比照大學四技生提供迎新活動、開訓典禮、校外教學之外，本次還打破業界傳統，首次舉辦結業成果發表會。

成果發表秀以「Born On Fire」為主題，運用牙籤、編繩、垃圾袋等異材質設計出9個創意時尚造型。名留髮型、伊妮化妝品、HC Hair Cultur、得翔國際、快樂麗康、薇舍專業造型沙龍、小林髮廊、歐來德、美科實業、RAINBOW HAIR SALON、ASQUARE HAIR SALON、亞萱造型學苑等業界皆派員前來參加成果展，紛紛獻花祝賀學員，並稱讚他們進修有成，作品創意十足。

擔任美髮沙龍店長、有24年資歷學員劉邦良說，在業界工作很久，感覺遇上瓶頸、停滯不前，決定念學分班精進自己，兩年下來，在不同體系老師的教導下，學習相輔相成，提升知識、技術，拓展視野。

劉邦良表示，上課的老師很資深，每個人卻依舊熱情，眼神中透露出熱忱，極力的要帶著後輩學員努力往前進，讓他覺得很感動，也重新審視美髮這個行業。儘管工作之餘上課會累，不過是自己想要做的，就必須要堅持。他向員工說，「世代不停輪替，要懷抱著希望，把傳承做下去，工作上遇到瓶頸，便上課增廣見聞！」

學分班第一名畢業、在美髮店擔任助理的蔡惠玲指出，嚮往大學生活卻又不想放棄原本的工作，因此，決定念學分班。每個月休假8天，有6天上課，剩下的2天又安排上公司的課程，幾乎沒有休假，很累卻很值得！2年的課程，跟業界老師學技術，從老師的經驗中提升美感、髮型線條剪裁能力，尤其大幅增進攝影能力，能在網路上曝光自我宣傳。

蔡惠玲透露，走入美髮業父母起初不是很支持，父母在傳統市場擺攤很辛苦，不希望她長時間站著服務客人，要她好好念書，但是，美髮是她的興趣，因此決定走自己的路，她也告訴父母：「做哪個工作不辛苦，找到自己的喜愛最重要！」靠著不斷的努力進步說服家長，也幫父母剪髮做造型，讓父母看到她的成長。

同在美髮店擔任助理的謝品峻說，為了學習美髮技術，高中畢業後便獨自從嘉義北上，一邊工作、一邊念學分班。由於是新手，擔心技術不純熟，一開始很膽小，不敢跟客人溝通，但是經過兩年，在課堂上台報告累積經驗，老師給予建議和方向，努力學習技術，才有勇氣跟客人分享頭皮毛曩等專業知識，「工作很累，上課反而覺得讓心情更輕鬆，很棒的課程。」

(中時 )