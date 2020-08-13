由蘇志威、蔡一傑、蔡一智組成的「草蜢隊」出道35年，3人3年前曾獲邀來台參加金曲獎，掀起粉絲一陣懷舊風潮。最近蘇志威在直播中鬆口28年前3人曾發生一場事故，拍封面照時被強光灼傷眼角膜，3人回家後才發現眼睛嚴重受傷，失明多日，幸好沒造成永久傷害，幾天後眾人視力才逐漸恢復。

據《東網》報導，蘇志威最近和老婆劉小慧開直播，劉小慧提到40歲的姨甥兒因罹患白內障，差點瞎掉，蘇志威則說自己也一度以為此生毀了，曾飽受失明之苦，他透露當年拍《La La Means I LoveYou》封面時，3人在冬天被要求下水，上岸後火速跑到瓦數很高的燈光下取暖，當下覺得沒事，回家後竟出現失明情況，連導演也回報看不到。

草蜢隊過去遇意外差點整隊失明。（圖／中時資料照片）

後來草蜢隊3人和導演一起去看醫生，才得知眼角膜受到嚴重灼傷，醫師滴了眼藥水，發現眼角膜變綠色，證實受傷嚴重，蘇志威說，當時最怕的是不知道能不能好，「每分鐘都害怕，不知道下一分鐘會不會好」，所幸幾天後大家都康復了，從此之後他們更加重視視力，劉小慧也不捨說：「真的好可怕，我真的無法接受看不到」。

(中時新聞網)