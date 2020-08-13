由於日本國內和全球需求的反彈，日本七月的批發價格以較前一個月和緩的速度，出現年率下跌，顯示經濟正從新冠流行病的損傷中康復。然分析師指出，任何價格的回彈都會是輕淺的，因為對二度疫情大爆發的擔憂，都將傷害企業和消費者信心。

日本央行周四公布企業商品價格指數(CGPI)，該指數為衡量公司之間的相互商品報價，在七月為年減0.9%，少於市場預期的中位數-1.1%，也較六月的下跌1.6%趨緩。

資料顯示七月的石油、化學和有色金屬的價格跌勢放緩，反映出中國和主要經濟體解除封鎖因而拉高了需求。

農產品價格同樣地較六月放慢下跌速度，主要是日本在五月底解除緊急事態宣言，對牛肉和其他農產品需求提高。

日本央行統計部門主管指出，經濟的重新開啟，似乎讓疫情對價格下降的壓力減緩，但是整體情勢沒有改變，新冠大流行持續對批發價格施加重大壓力。

儘管日本經濟近期的重啟，但最近全國感然人數的持續盤旋高位，讓經濟復甦前景蒙上陰影。

(時報資訊)