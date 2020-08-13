台股接連2日大跌百點之後，多方出手扭轉頹勢，今早反彈百點，原本股價因大陸洪災承壓的水泥股，早盤呈現普漲態勢，水泥雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)皆走高逾1%，環泥(1104)、東泥(1110)隨後跟上，也攻高1%以上。

水泥股迎接傳統旺季，市場看好H2表現將優於H1，然而大陸爆發嚴重洪災，天災人禍接踵而至，水泥股對旺季望眼欲穿，周三股價承壓，台泥(1101)除息首日出師不利，重挫逾2%，苦走貼息路。不過隨著周四大盤反彈百點，外界認為水災之後水泥企業出貨量及產量恢復，且有重建商機助拳，將為旺季再推營運高峰，市場恢復理性，台泥今日攻高改走填息路，水泥股全面上漲，類股漲幅位居傳產前列。

台泥雖然除息首日表現不佳，但配息穩定，近兩年殖利率保持在5%水準之上，且今年水泥業展望仍正向，貼息不失為逢低進場佳機，法人亦看好台泥兩岸營運都會增溫，法人對第4季業績抱持樂觀看法。今日股價反轉向上，攻高逾1%，開始拚貼息。

針對洪災對營運的影響，亞泥(1102)也認為，洪災過後可望帶來重建商機，且下半年本來就是傳統旺季，以及大陸官方基建拚經濟的政策利多，產業面可望出現旺上加旺的加乘效果，後市營運看逐季高，第4季表現更可期。

(時報資訊)