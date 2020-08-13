金管會證期局表示，核准第一金投信申報募集開放式股票型「第一金年輕．新生活傘型證券投資信託基金」，旗下包括3檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少各募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

3檔子基金分別為「第一金全球eSports電競證券投資信託基金」、「第一金全球Fitness健康瘦身證券投資信託基金」及「第一金全球Pet毛小孩證券投資信託基金」，總面額各200億元，其中新台幣級別100億元、美元級別等值新台幣100億元。

「第一金全球eSports電競證券投資信託基金」、「第一金全球Fitness健康瘦身證券投資信託基金」及「第一金全球Pet毛小孩證券投資信託基金」分別由兆豐、台銀及華銀擔任基金保管機構，並以新台幣及美元計價發行。

證期局表示，此傘型基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外上市櫃公司股票、承銷股票、存託憑證的總金額，應不低於基金淨值的70％，且投資於外國有價證券的總金額，應不低於基金淨值的60％。

而此傘型基金旗下的3檔子基金，投資於電競、健康瘦身、寵物照護等各所屬名稱相關產業所發行的股票，應占該子基金淨值的60％以上。

(時報資訊)