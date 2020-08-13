華為高階智慧機所採用的自家海思晶片，在美國大刀一揮下，短線恐面臨斷糧危機，聯發科(2454)獲點名將會是華為高階手機短線的救命稻草的選項之一，聯發科(2454)今股價脫離震盪，強勢開高，一度大漲近2.5%，重新站回700元大關，也收復5日均線。

Strategy Analytics分析師就認為，在美國的制裁下，華為可說是前景黯淡但仍可搶救，而拯救華為的五大選擇有，第一、繼續使用自家麒麟晶片，但最終和中芯國際合作生產；第二、外包給展銳代工；第三、外包給聯發科代工；第四、外包給三星代工；五、則是說服美國政府取消對高通晶片的禁令。

華為以往自家高階旗艦機都採用麒麟晶片，但在美國禁令下，麒麟面臨無貨可出的窘境，但華為穩居大陸市場市佔率第一，現階段又正值大陸5G換機熱潮，旗艦機為主力商品，故華為必須找出因應之道，才可以免於在此波5G浪潮中被淘汰，而聯發科原本就是華為的供應商之一，在4G時代出貨華為多以中階、入們款晶片為主力，而聯發科本次在5G擠進產業前段班，產品種類也相當豐富，囊擴高中低階，故在華為風雨飄搖之際，聯發科或許是一劑良藥。

美國年底即將進行大選，故美中關係短期恐難解，使得華為可預期的是至少在今年智慧機業務都會相當辛苦，且國外市場市佔率將出現明顯下滑，大陸國內內需市場會扮演主力支撐。

(時報資訊)