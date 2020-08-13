力達-KY(4552)公布第2季財報，在大陸製造業需求復甦及產能利用率持續提升，單季合併營收為10.38億元，季增84.6％，年減29.2％，稼動率提升及螺桿主機自製發揮成本效益，營業毛利為2.14億元，季增131.2％，年減27.5％，毛利率為20.6％，優於上季及去年同期的16.5％，20.2％；第1季提列之備抵損失產生回沖，營業利益為1.62億元，稅後淨利1.07億元，較上季轉盈，年增3.8％，每股盈餘0.92元，每股淨值為41.38元。

累計上半年合併營收為16.01億元，營業利益1.11億元，稅後淨利0.68億元，每股盈餘0.58元。

第2季產品營收比重：活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重為28.1％、55.6％及13.8％，其中變頻螺桿銷售總額較上季成長77.8％，又以新產品E系列永磁變頻螺桿成長最為快速，銷售額較上季增長4倍。

研發進度上，除持續針對高階變頻螺桿產品進行優化改良外，新產品低壓螺桿機預計最快於第四季上市，螺桿主機持續力拚年底前滿足整體螺桿七成自製率，以期持續提升毛利水準。

上半年因疫情關係，多場國際大型工業展覽皆延後至下半年舉行，公司在嚴加防範疫情影響外，積極變頻螺桿推廣腳步，並相對樂觀看待下半年行業復甦，持續推升獲利能力。

力達-KY今年每股分派現金股利1.7元，訂9月29日為除息交易日，最後過戶日為9月 30日，停止過戶期間為10月1日至10月5日，配息基準日為10月5日，現金股利發放日為 10月30日。

(時報資訊)