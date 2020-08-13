周三東京天然橡膠期貨連2日回跌，受累中美貿易緊張氣氛，抑制投資人買氣，美總統川普表示，因COVID-19疫情持續擴大蔓延，導致他與中國國家主席習近平的關係惡化，同時上海期膠也再度呈跌，連帶影響東京期膠續跌，終場TOCOM-指標12月期貨跌1.7%，報每公斤169.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌近1.2%，報每公斤168美元，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.4%，收於每噸12315元人民幣。

亞洲橡膠現貨部份，其中泰國市場適逢泰國王后華誕日橡膠市場休市，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.08%，報現貨價每公斤132.5美分。

據了解，非洲天然橡膠的主要種植者象牙海岸今年1-6月橡膠出口量，較去年同期增長27%，由於農民希望獲得更穩定的收入，越來越多地從可可轉向橡膠。(商品行情網)

(時報資訊)