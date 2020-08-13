工程暨設備大廠漢唐(2404)第2季營收及獲利同創新高，單季淨利達11.14億元，季增近5成，每股純益5.84元，創單季新高；上半年淨利18.59億元同步創同期新高，基本每股盈餘9.76元。

漢唐受惠兩岸半導體大廠擴產，在客戶工程款大舉認列下，第二季營收創單季新高，達99.94億元，季增約45.9%，年增71.9%，為單季新高；單季稅後純益11.14億元，季增49.4%，年增48.2%，每股純益5.84元。

上半年營收168.41億元同締新高紀錄，年增34.7%，稅後純益18.59億元，年增約26.8%，每股純益9.76元，為同期新高，比去年同期之每股純益7.69元更上一層樓。

受惠半導體大廠持績積極擴廠，漢唐目前訂單能見度仍高，預料下半年營運仍穩健，今年營運可望將續創歷史新高。

漢唐7月營收37.6億元，年增160%，前7月營收206.01億元，年增47.7%。

(時報資訊)