視陽(6782)為拋棄式軟性隱形眼鏡專業製造商，計劃將在8月14日(周五)登錄興櫃。視陽多年來深耕矽水膠隱形眼鏡的自主技術，目前在矽水膠隱形眼鏡的出貨量為亞洲第一、全球第五。

視陽成立於民國87年，為拋棄式軟性隱形眼鏡專業製造商，主要提供高透氧矽水膠隱形眼鏡產品，總部位於桃園市龜山區，工廠位於馬來西亞檳城，並於日本擁有隱形眼鏡自有品牌「Refrear」及電商通路。

視陽106、107及108年度的合併營業收入分別為4.73億元、7.6億元及14.72億元，稅後純益分別為6064萬元、1.98億元及3.15萬萬元，每股盈餘則分別為1.13元、3.69元及5.88元，營運績效呈快速成長趨勢，未來將根據訂單需求及業務規劃穩健地分批擴充產線，持續擴大營業規模，將有助於視陽未來營收及毛利率之提升。

據Contact Lens Spectrum報告顯示，108年全球隱形眼鏡市場約90億美元，並以每年5~6%的速度成長，其中矽水膠材質的配鏡選擇占比更達65%，且近幾年國際大廠的成長動能也是來自於矽水膠隱形眼鏡。

隱形眼鏡屬於醫療器材，在全球皆需經高度嚴謹的產品測試及臨床試驗才能取得認證，過程亦需耗費大量金錢及時間成本，日益艱難的國家取證標準也形成競爭者的進入障礙。

視陽布局全球，已取得全世界隱形眼鏡主要市場的產品認證，包含歐洲、美國、澳洲、大陸、日本及韓國等，並在各市場建立長期合作夥伴並維持優良的產品口碑，合作的客戶皆為各區域的領導品牌，除了客戶的長期信任外，視陽更持續精進製程技術，不僅以自主技術開發出世界級高品質的矽水膠產品，與嬌生等國際大廠比更具有最完整的產品線，可持續滿足客戶及消費者多樣的需求，創造一站式購足的服務。

(時報資訊)