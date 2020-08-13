新北市1名從事美髮助理工作的19歲林姓男子，去年7月間在臉書結識13歲少女小美（化名），2人進而交往，一個月後帶小美到摩鐵嘿咻，卻在做完1小時後秒甩小美，還說：「我本來就對妳沒感覺」。小美的父母知情後氣炸對林男提告，雖然林男想花錢賠償和解，卻被打槍吃官司，最後被新北地院依妨害性自主罪判刑1年。

據了解，林男戰完小美1小時就提分手，當時還對小美說：「原本就對妳沒感情，跟妳在一起只是新鮮感，但做完就沒感覺，覺得好聚好散就好，當作今天的事沒發生過。」小美則回：「你不是說不能沒有我，想把我抱在懷裡嗎？」。小美的父女見女兒傷心不已，查看手機才知被林男騙上床。

據「三立」報導，林男應訊時坦承犯行，並允諾賠償小美家屬，如果對方不願接受，錢可以捐給慈善團體，希望換取減刑或緩刑。但小美的父母說：「錢，大家都想要，但往後只要用到這筆錢，就會被迫想到這件事，真的非常難受。」，拒絕和解，堅持提告。

法官認為，林男為了追求新鮮感，利用小美年輕，懷抱對愛情的憧憬，假意與對方交往，卻在性行為後立刻分手，加上與小美的父母未達成和解，因此不同意減刑或緩刑，仍依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，對林男判刑1年徒刑。

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(中時新聞網)