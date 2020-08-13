由Aniplex 發行、f4samurai 開發製作、台灣小萌科技代理的人氣動畫外傳RPG手遊《魔法紀錄 魔法少女小圓☆外傳》將於今(12)日展開為期半個月的「來自新風」活動與「期間限定 彩羽．八千代(決戰ver.)PICK UP轉蛋」！邀請所有玩家們與魔法少女們攜手迎來嶄新的明日，共同守護所珍視的一切！

攜手共創未來！「來自新風」活動隆重展開

2020年8月12日起至2020年8月30日止，「來自新風」活動隆重展開！在慶祝之日迎面而來的是明日之風，在那前方，未來似乎還是飄渺而捉摸不定，然而她們將攜手共創未來！「來自新風」活動包含劇情與挑戰兩種模式，通關將掉落許多重要材料；玩家可先進行活動主要關卡的破關，通關後即可獲得「紀念幣」，以此紀念幣可前去專屬的活動商店換取各式物品與紀念結晶。提醒所有玩家們，「紀念幣」最多可獲得46枚，可以獲得此回專屬活動商店的所有物品，千萬不要錯過這個大好機會囉！

「來自新風」活動隆重展開（圖／小萌科技提供）

期間限定 「彩羽．八千代」決戰ver.PICK UP轉蛋

伴隨著此回「來自新風」活動， 2020年8月12日至2020年8月30日如火如荼地同步展開「期間限定 彩羽．八千代(決戰ver.) PICK UP轉蛋」！很久以前，在魔法少女與強大的魔女戰鬥時，一時之間得到了支撐環彩羽與七海八千代的神秘力量。雖然初遇時彼此仍還是敵人，但她們在共同行動期間變得親密無間，彼此之間有如千絲萬縷般的緊密相連著，而那羽翼會在注入了力量的瞬間出現並展現力量。

屬性：光

類型：究極

Connect連攜效果「一起成為環吧！」：攻擊力UP[Ⅶ]＆HP回復[Ⅵ]＆機率性暴擊[Ⅶ]

必殺技「生命二重奏」：對敵全體傷害[Ⅴ]＆攻擊力UP＆對魔女傷害上升(我方全/3T)＆復活

4★魔法少女「彩羽．八千代」（圖／小萌科技提供）

記憶結晶【專屬我們的最佳照片】

類型：技能型

效果：迴避無效 & Blast傷害UP[Ⅰ](己全/1T) → 迴避無效 & Blast傷害UP[Ⅱ](己全/1T)

簡介：我們的那一張照片或許有收錄進冊子中；回頭再看有點難為情，不禁希望沒收入冊子中，由我們收藏一定是最剛好的。因為希望想起時能拿來看一下，「嘻嘻嘻」地笑出聲來。

記憶結晶【專屬我們的最佳照片】（圖／小萌科技提供）

記憶結晶【過往的羽翼再次展開】

類型：能力型

效果：Accele MPUP[Ⅱ] & 概率迴避[Ⅱ] → Accele MPUP[Ⅲ] & 概率迴避[Ⅲ]

簡介：

「那時候還以為兩個人成為了天使，嚇了一跳。」

「唔，雖然自己也很驚訝，但卻意外地覺得很自然。」

「不，那種東西連現代的科學都無法證明是怎麼回事……」

「觀鳥小姐的照片裡也沒有拍到羽毛呢。」

記憶結晶【過往的羽翼再次展開】（圖／小萌科技提供）

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