台北市鄭州路和塔城街口8月1日起取消機車直接左轉，引發「台灣機車路權促進會」發起「待轉大富翁」抗議活動，上周五幾乎癱瘓當地交通。對此，台北市交通局在12日回應表示，將在相關路口進行兩段式左轉的試辦，期間將不開罰、以勸導為主，至今所開出的十多張罰單將全部撤銷。

交通局長陳學台表示，鄭州路因車流量大，加上在火車站附近，大型車輛多，經安全考量才會調整成強制兩段式左轉；該路段是北市第2大的肇事路口，事故從2015年的29件增加至2020年的79件，涉及左轉事故共有23件，其中屬機車左轉事故有16件，因檢討肇事原因後，將試行觀察3個月，但承諾勸導為主，先不開罰。

交通局指出，鄭州路和塔城街有許多大型車輛通過，不易靠內側行使，車禍事故通常是因機車左轉與後方直行汽車相撞，這是多數機車左轉的肇事原因。

但對於交通局的說法，「台灣機車路權促進會」並不領情，指出交通局以肇事件數多做理由是欺騙大眾，騎士看到兩段式左轉路牌後，也可能急切到外側道，還是會引發車禍，這是長期結構性問題，應拍攝影片教導騎士如何切入左轉，才是最好的方式。

(中時新聞網)