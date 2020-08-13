美國總統威脅將派兵遏制反種族主義示威，卻遭防長艾斯培公開打臉。

美國總統川普與防長艾斯培（Mark Esper）歧見與日俱增，他私下透露，2020年11月總統大選後，將炒了他另外換人做。

據《商業內幕》（Business Insider）網和路透報導，川普對防長艾斯培沒在重大國安議題上挺他很火大。而一位消息人士透露，艾斯培告訴身邊人說，無論大選結果如何，他都打算離職，這意味一旦川普敗選，他會比川普還早約兩個月離開白宮。

而艾斯培令川普不快的，就是他沒在重大議題上多公開挺自己，如傳出俄羅斯給賞金，要阿富汗塔利班民兵殂殺美軍，而白宮卻沒採取行動的醜聞時，他並未多加辯護。此外，今年6月川普威脅要部署現役部隊，遏制全美風起雲湧的反種族主義示威，但艾斯培卻公開打臉，反對這構想，也激怒了這位白宮主人。

然而，與前任防長馬提斯（James Mattis）相比，艾斯培對川普的配合度已經算是比較高的了。例如，他聽命從敘利亞，阿富汗和德國撤軍，並派美軍到美墨邊境，甚至挪用軍事建設與武器專案資金，協助川普建邊境圍牆。

此外，自從艾斯培上任後，也比較常與媒體接觸，而這在馬提斯任內卻十分有限。同時在新冠肺炎疫情爆發初期，他有時一天就會對媒體發言好幾次。

(中時新聞網)