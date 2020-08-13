大陸高階通用型空壓機大廠力達-KY第二季營收優於首季，又回沖第一季提列備抵損失，第二季轉虧為盈，EPS回升至0.92元，上半年EPS為0.58元。力達表示，力達開發低壓螺桿機預計最快第四季上市，大型國際工業展受疫情影響都遞延至下半年舉行，有助於衝高下半年銷售業績，下半年營運可望優於上半年。

力達指出，大陸製造業需求復甦及產能利用率持續提升，力達第二季合併營業收入為10,38億餘元，季增84.6％、年減29.2％。產能利用率提升及螺桿主機自製發揮成本效益，營業毛利2.14億餘元，季增131.2％、年減27.5％，毛利率20.6％，季增16.5％、年成長20.2％。回沖第一季提列備抵損失，營業利益近1.62億元，營利率15.6％；稅後淨利1.07億元，淨利率10.3％，EPS回升至0.92元，每股淨值為41.38元。

力達上半年合併營收為16.01億元，營業毛利為3.07億元，營業利益1.11億餘元，稅後淨利0.68億元，EPS為0.58元。

力達指出，活塞機、螺桿機、渦旋機第二季營收佔比分別是28.1％、55.6％及13.8％，其中變頻螺桿銷售總額比第一季成長77.8％，又以新產品E系列永磁變頻螺桿成長速度最快，銷售額較第一季增長4倍。力達除持續針對高階變頻螺桿產品進行優化改良外，新產品低壓螺桿機預計最快於第四季上市，螺桿主機持續力拼年底前滿足整體螺桿七成自製率，以期持續提升毛利水準。

力達指出，上半年因疫情關係，多場國際大型工業展覽都延後至下半年舉行，力達嚴加防範疫情影響之餘，積極變頻螺桿推廣腳步，相對樂觀看待下半年行業復甦，持續推升獲利能力。

(工商 )