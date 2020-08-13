美國國會近年來通過多項友台法案，美國衛生部長阿札爾近日更訪台取經台灣防疫經驗，前總統陳水扁今表示，對於有人解讀美國將承認中華民國的事實存在，甚至會完成台美建交，他認為，若真可能建交，蔡英文總統和美國川普總統應先做2件事。

阿扁今(13日)在臉書貼文提及，美國近年來通過的友台法案，包括《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法案》、《台灣安全法案》，他說，無可否認現在第川普政府，對台灣的友好度是1979年斷交以來之最，近日美國衛生部長阿札爾來台，也是破天荒，但阿扁認為，在美國「承認台灣」之前，蔡總統和川普應可以先做2件事。

第一，駐美「臺北經濟文化代表處」改名「台灣代表處」。第二，蔡總統正式訪問華府，而非只是過境華府以外城市。阿扁並放上多張照片，其中一張就是陳水扁與蔡英文總統合照。

對於阿扁所述，網友也紛紛留言表達看法，有網友說「trouble maker(麻煩製造者)每談一次政治，就在臺灣民主法治的遮羞布上又添一道傷疤」、「台美早日復交」，但也有網友反問「第一，為什麼不用外交領事館？第二，這樣沒見到川普有意義嗎？為什麼不先建交？」。

網友在陳水扁臉書留言。(圖/翻攝自 阿扁臉書)

網友在陳水扁臉書留言。(圖/翻攝自 阿扁臉書)

(中時新聞網)