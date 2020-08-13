美國總統大選自民主黨拜登副手人選出爐後，逐漸進入白熱化，總統川普也加強火力猛打拜登對陸軟弱，甚至聲稱「若選輸恐怕美國人都要去學中文了」，引起全球華人關注。而正值華府與北京齟齬加深之際，傳將大陸官方在美國校園設立、作為宣傳中國傳統文化與中文教育的「孔子學院」列為外國使團，讓兩國緊張關係再次上升至新階段。

據路透社引述《彭博社》報導，根據熟悉此事的消息人士表示，美國國務院可能將於本周宣布將孔子學院列為外國使團，並宣稱此一機構「實質上是被外國政府擁有或有效控制」，這代表孔子學院受到大使館與領事館類似的行政要求，而美國外國使團法，「外國使團」必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。

先前美國國務院於2月18日已將中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展列為外國使團，隨後又於6月22日將中國中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報等4家陸媒體列入同一名單。

對此，國務院與其他美國相關政府機關並未及時回應置評請求。一名不願表明的國會消息人士透露，這道宣布很快就會發布。美媒評論指出，由與北京與華府近期從香港國安法到華為、TikTok與微信禁令一系列問題讓兩國關係緊張，而將孔子學院列為外國使團的決定將進一步加劇兩國衝突。

(中時新聞網)