MSCI於今日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股的成份股新增3檔，刪除0檔，MSCI中國A股指數成分股總數增加至476檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增個股影響較大。

MSCI自去年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，將中國A股的納入因子從二月的5％逐步增加至十一月的20％，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股權重也隨著不斷提高。

從北上資金流向可以發現，雖然今年以來MSCI並未進一步調升A股納入因子，然而海外資金依然持續增配A股，透過陸股通的北上資金已接近1300億人民幣，淨流入金額是去年同期的3倍以上，全年預估仍可達2000億人民幣以上，也使得A股佔新興市場指數的權重持續穩步提升，顯見A股市場已逐漸獲得國際資金青睞，成為資產配置不可或缺的一環。

觀察近期陸股市場表現，受港版國安法正式通過施行，但各國反制措施並不如預期強烈，加上中國經濟數據出現復甦跡象，均加速股市人氣回籠，成交量連續多日突破兆元人民幣，推升上證指數七月上漲10.9%，一舉突破年初高點3115點，最高來到3450點，且今年以來截至七月底上證指數上漲8.5%，在全球受疫情影響股市表現普遍不佳的背景下，中國股市率先走出反彈行情。而MSCI中國A股指數七月上漲12.8%，今年以來漲幅更達19.3%，在海外資金加持下，表現更是亮眼。

中國官方近期各項政策出台，推動5G通信、半導體、AI、新能源汽車產業的決心與規劃明確，相關產業中長期成長趨勢可期，而MSCI A股ETF的持股中，上述產業類股佔比相對A50或上證50等指數都來的高，預料後續指數的反彈動能也較強。建議投資人可逢低長線佈局元大MSCI A股(00739)，同時可運用元大滬深2X(00637L)來增加投資效率，避免資本市場消化短期不確定性因素後，錯失參與市場反彈的投資機會。而短線行情震盪之際，可適時運用元大滬深反(00638R)作為資產保護部位。

(時報資訊)