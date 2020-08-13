電腦網路設備大廠思科（Cisco Systems）本季展望意外疲弱，並預期營收將連續第4季下滑，受此打擊，周三盤後股價下挫6.44%，報45美元。

此外，執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在法說會上宣布，財務長克萊默（Kelly Kramer）將退休。

思科第四財季（截至7月25日）營收年減9%，為121.5億美元，連續第三季下滑，但優於市場預估的120.8億美元。因營業費用減少9%，經調整後每股盈餘年增22%，為80美分，優於市場預估的74美分。

思科全年營收下滑5%，為493億美元。經調整後全年每股盈餘為3.21美元，較前一年成長4%。

受惠於經濟活動轉向線上，以及更多公司的業務仰賴軟體運作，科技業普遍成長，但思科因事業向來集中於昂貴的硬體設備，導致成長腳步落後。亞馬遜、微軟與谷歌所提供的大型公共雲產品，近幾年來已經對思科的設備需求造成打擊，而思科在軟體上的投資尚未能彌補硬體業務的衰退。執行長羅賓斯坦承，部分客戶已經加速轉向「多雲架構」。

思科的基礎設施平台部門（包括數據中心使用的交換機和路由器）第四財季營收年減16%，為66.3億美元，但優於市場預估的64.8億美元。應用事業部門（包括Webex視訊電話軟體）營收年減9%，為13.6億美元，不如市場預估的14.5億美元。

該公司預估新財年第一季經調整後每股盈餘介於69～71美分，營收跌7%～9%。而分析師預估該公司本季經調整後每股盈餘為76美分，營收為122.5億美元，相當於下滑約7%。思科並表示，全年將減少成本10億美元。

(時報資訊)