料庫存增加，周三紐約棉花回跌逾2%；因美國農業部調高了2020/21年全球期末庫存預估值，較上月增加210萬包，且較2019/20年增加440萬包，以及美國農在每月的世界農業供需估算(WASDE)報告中將其對2020/21年度美國產量的預估上調3%，引發獲利了結賣壓，棉價應聲回跌，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌1.19美分，跌近1.9%，收盤每磅61.84美分；而12月棉花期貨下跌1.29美分，跌逾2%，報每磅62.20美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13320元人民幣，較前一日上漲50元人民幣；庫存方面，截至8月11日，ICE登記庫存6712包，與前一日減少223包。

據美農業部《世界農業供需估算》月度數據，美國2020年作物的產量提高了3％，至1810萬包；另外，北京方面紡織品出口需求疲軟，中國農業部調降2019/20年度棉花進口量。(商品行情網)

(時報資訊)