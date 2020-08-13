庫存減少，周三美國原油期貨反彈逾2.5%；美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，美國原油庫存減少400萬桶，優於市場預估的減少290萬桶。此外，美國能源資訊署(EIA)截至8月7日的資料顯示，美國原油庫存減少約510萬桶，同樣優於原先預期的320萬桶，下降幅度也相較於前2周來得顯著，並表示由於煉油商增產和需求改善，預測美國原油產量今年有機會下降至99萬桶/日，來到1,126萬桶/日。

此外，根據石油輸出國組織OPEC周三發布的月報內容，其預測2021年全球原油需求將回升每日700萬桶，激勵油價反彈。其中美國原油漲幅2.6%，倫敦原油漲幅2.1%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲1.06美元，報每桶42.67美元；9月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.26美元；9月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.93美元，報每桶45.43美元。(商品行情網)

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