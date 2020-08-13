1.大魯閣(1432)：出清草衙道，近2億元入袋，早盤跳空直奔漲停。

2.達新(1315)：上半年EPS為27.43元創高，惟自營商、外資賣超力再現，股價漲多修正、下挫逾7.5%，60元關卡告失。

3.祥碩(5269)：Q2獲利年增近3倍衝高，Q3續攻高可期，獲增列MSCI標準指數台灣成分股，晨盤上揚逾5%，拚站穩1800元。

4.淘帝-KY(2929)：上半年每股虧7.59元，惟今起祭庫藏股，早盤帶量強攻41.6元漲停價，重返40元關卡、月線上。

5.陽明(2609)：BDI續揚2%，不畏外資連3日賣超，買方力道強勁，股價翻紅漲近7%，飆上8.25之波段高價。

6.義隆(2458)：Q2每股賺3.15元，H1每股賺3.33元，利多激勵股價，晨盤上揚逾2.5%。

7.關貿(6183)：7月起陸續認列國家重要專案收入，全年營收、獲利戰歷史新高。早盤漲逾2%，收復5日線及周線。

8.訊連(5203)：今起買回庫藏股，早盤漲逾5%，一舉跳上短、中均線。

9.華碩(2357)：Q2每股賺7.2元，站8年來同期新高，營運樂看至明年，早盤放量漲逾3%。

10.大同(2371)：經部點頭市場派股臨會，開盤即漲停，現維持6%以上漲幅。

11.和泰車(2207)：H1大賺1.2個股本，大方加薪3%，早盤漲近4%。

12.中租-KY(5871)：H2業務動能強，全年成長目標不變，早盤漲逾6%。

13.金像電(2368)：出貨旺帶動Q2獲利創新高，多方出動，早盤一度大漲約9%。

14.欣興(3037)：外資出貨、自營商買超接棒，股價續創新高價，來到95元附近。

15.聯德控股-KY(4912)：擴產拚接新單，Q4單月營收戰新高，早盤大漲6%，再戰140元關卡。

16.昇貿(3305)：成功打入星鏈供應鏈，利多持續發酵，早盤再攻高、亮紅燈。

17.鮮活果汁-KY(1256)：Q2每股純益6.26元，創單季歷史新高，一舉跳至213元，拚填息。

18.陽程(3498)：今起庫藏股，多方放手上攻，漲幅超過半根漲停板。

14.力特(3051)：處分南科廠6.5億入袋，今跳空漲停慶賀，登2年半高。

15.鼎元(2426)：第2季每股盈餘1.78元，7月業績續亮，早盤獲大單敲進一度攻頂，寫半年高價。

16.新鉅科(3630)：Q2每股虧損縮至0.41元，近日獲外資偏多操作，早盤跌深反彈4%，收復五日線。

17.上詮(3363)：Q2轉盈、7月業績續旺，獲外資連二買，早盤放量攻頂，登1個月高。

18.岱宇(1598)：6月獲利5500萬元，每股賺0.5元，近期股價沿5日線上攀，早盤挾量彈高5%，飆上天價92.7元。

(時報資訊)