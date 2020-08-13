工程暨設備大廠帆宣(6196)第二季營收及獲利持續比第一季成長，單季稅後純益2.44億元，季增約5.4%，年增率約28.7%，每股純益1.3元，為歷年同期佳績。上半年基本每股盈餘2.54元締造同期最佳紀錄。

受惠於半導體大客戶先進製程拉貨動能強勁，帆宣第二季營收季增約5.3%達57.88億元，毛利率續升至12.94%，稅後純益2.44億元，季增約5.4%，EPS 1.3元，優於第一季的1.24元並優於去年同期的1.02元。

帆宣前6月營收112.85億元，較去年同期減少2.76%，但毛利率相較去年同期拉升2.94個百分點至12.92%，獲利表現佳；上半年稅後純益4.76億元，年增約39.7%，每股純益2.54元，為同期最佳。

帆宣截至7月底在手訂單達254億元再創新高。在手訂單中，多數設備及工程陸續於下半年至2021年完工交貨，可望挹注下半年傳統旺季業績。法人預期，後續在各大半導體廠持續投資帶動，帆宣下半年營收有機會逐季攀升。

(時報資訊)