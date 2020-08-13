民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（左）13日到路竹區掃街拜票，黨籍立委邱志偉陪同，兩人在出發前先塗抹防曬乳液，避免曬傷。（林瑞益攝）

國民黨主席江啟臣提出，陳其邁的心魔是韓國瑜？民進黨高雄市長補選候選人陳其邁13日說，李眉蓁議員的競選團隊組成到政策照抄，除了她突發奇想的部分外，還說以後要找韓團隊回來高雄，放不下韓市長的是李議員團隊。

陳其邁13日到路竹區掃街拜票，陳其邁表示，高雄在8月15日要重開機，要讓市政繼續往前走，不要留在過去的紛擾中，這不是市民樂見的。對於韓國瑜市長，過去的不管是個人或團隊，選民在6月6日（罷免）已經用投票結果表達市民意見，有心魔的是國民黨與李議員。

對於國民黨高雄市長候選人李眉蓁提到，她在這次選舉體會到有錢人與窮人的差別，陳其邁表示，從國民黨的黨產與李議員個人的資產來看，這是很清楚的；選舉在整個過程中，大家都能夠保持君子之爭，更重要的是，未來市府團隊以市民利益為優先，超越黨派，專業優先為最大考量。

陳其邁說，國民黨是全世界最有錢的政黨，過去大家批評，國民黨不賄選就不會選；希望選舉在過程中，國民黨要提出好的候選人，要有好的政見，這是市民的期待。

外傳韓國瑜會在8月15日陪李眉蓁投票，韓團隊也回來了，甚至傳出選前之夜不論是用視訊或是本人現身方式，會不會有什麼影響？陳其邁說，這說明李議員心中放不下韓市長，連投票、造勢、政策、用人，甚至還把他的團隊找回來，有心魔的其實是國民黨。

此外，對於台北市長柯文哲左打藍右打綠，指陳其邁後面有利益結構跟政治包袱，陳其邁競選團隊發言人林智鴻說，柯文哲現在還是台北市長，近期一些台北市的弊案，還有最具爭議的巨蛋復工，他背後有沒有龐大的政治利益、利益結構呢？

林智鴻指出，台北市民更關心的是台北市政、關心柯文哲對這件事情的態度、背後的龐大利益結構，柯文哲應該先說清楚，先把台北市的市政管好才是台北市民最關心的事情。柯這樣手特別要伸到高雄來，林智鴻認為，這跨過界了，柯文哲市長應該好好面對台北市政所引發的爭議。

(中時 )