（新舊任理事長交接典禮，在副總統賴清德(中)監交下，新任理事長王隆興(右)從卸任理事長黃金瑞(左)手上接下印信。圖／林憲祥）

高雄國際鋼鐵經營協會12日晚舉行第29週年慶暨第22、23屆理事長交接典禮，由副總統賴清德親自頒發當選證書給新任理事長王隆興。王隆興勉勵鋼鐵同業要「實實在在，才能永遠存在」，且要善用網路平台，加強企業的轉型發展。

交接典禮假漢來巨蛋舉行，會中，先邀請新光金控副董事長李紀珠博士以「台灣經濟面臨的挑戰與因應」做專題演講，邀請賴清德、行政院副院長沈榮津、中鋼董事長翁朝棟、該協會發起人林高煌、中鋼總經理王錫欽、執行副總黃建智、燁輝總經理吳林茂等多人參加，現場冠蓋雲集。

王隆興表示，他感謝大家的支持 接下理事長要深感責任重大，且誠惶誠恐，克盡所責，希望不要辜負業界所託，而企業取之社會，要繼續關懷社會，希望大家多多參與協會事務，最重要的是，大家要攜手來完成共同的目標。

王隆興說，鋼鐵工業是重要的產業，雖然面臨美中貿易戰等挑戰，但相信榮景即將到來，同時，看到許多鋼鐵新生代，有活力又有愛心，這是該協會的熱能量。他也期勉同業要「實實在在，才能永遠存在」，並利用網路新世代，善用數位化與大數據，經營企業朝轉型發展。

黃金瑞則感謝大家的支持與協助，使其任內的會務得以利推展，且美好的一仗已經打過，新任理事長王隆興廣結善緣，且經營企業有方，相信在他的帶領之下，該協會未來會更加成長茁壯。

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