研究人員上班的地方是什麼樣子呢？裡面有什麼新奇又厲害的創新科技嗎？工研院於暑假期間特別邀請21位「明日研究員」參訪工研院，他們曾多次參觀由工研院與高雄科工館攜手打造「啟動創新實驗場」創新科技特展，是對研發充滿好奇心的科技種子。「明日研究員」活動包括最新防疫科技大揭密，如造型像可樂罐、能精準快篩揪出病毒，並以全數正確無誤的好成績，通過全球COVID-19檢驗試劑效能與實驗室檢測能力的「iPMx分子快速檢驗系統」；及身為口罩國家隊成員的工研院，如何協助業者在40天內完成92條口罩產業，快速解決口罩荒，令小尖兵們驚嘆連連，「工研院用科技守護家園，真的好厲害！」

工研院行銷傳播處處長林佳蓉表示，工研院與高雄科工館自2017年攜手打造「啟動創新實驗場」以來，結合創新科技與互動闖關機制，十分受到喜愛新科技的學生歡迎，迄今已吸超過15萬名民眾參觀！

因應新冠肺炎疫情，「啟動創新實驗場」曾於3月底~6月初暫停對外開放，但仍有多位熱情忠實的科技小尖兵踴躍到訪，累積闖關積分達2萬分以上，則晉級為「明日研究員」並獲得參訪工研院的難得機會。

林佳蓉表示，希望透過「明日研究員」活動，讓學員們見證創新科技不僅帶來便利、智慧的生活，更是推動國家進步的重要力量。尤其今年深受新冠肺炎疫情衝擊，大家在公共場合經常須配戴口罩、量體溫，改變原有的生活習慣。因此這次特別安排同學們參觀工研院的創新防疫科技，包括防疫期間採用結合AI人工智慧辨識科技的「熱影像體溫異常偵測技術」，能鎖定人臉進行額溫偵測，精準有效率，避免因手上的熱食、熱咖啡造成誤判。小尖兵們都大呼驚奇，體驗到科技在防疫作戰中的重要性。

工研院社會公益委員會長期推動科技教育活動，秘書長謝國倫表示，工研院以多元領域的科技專長，鏈結在地社福機構及學校，推動科技教育向下扎根，帶領學生一探科學創造的奧秘。此次從全臺各地遠道而來的「明日研究員」具有對科技的好奇心與熱情，希望工研院之旅能啟發學生對科技學習的興趣與動力。

此次參加「明日研究員」的小尖兵們紛紛表示，很高興能親自到訪工研院的創新研發基地，除了見證科技帶來更美好的生活，也體驗到課本中的知識應用於產業發展的影響力，收獲滿滿。黃同學是即將升上國小四年級的資優生，對科學新知與感興趣，所以即使每次要花上1~2小時的交通時間，也多次到訪「啟動創新實驗場」體驗新科技。來自高雄的林同學說，印象最深刻是能讓車子變身成智慧交通工具的「iRoadsafe智慧道路安全警示系統」，它運用電腦接收周遭車輛與環境的資訊，駕駛更安全，真像電影中的未來場景；只要有時間就會前往「啟動創新實驗場」的何同學表示，安全又健康的環境很重要，因此最喜歡可減少環境荷爾蒙、降低對石油依賴的「無甲醛膠地板」及「近無碳損纖維素丁醇生產技術」。

其他科技小尖兵也回應，「很喜歡『啟動創新實驗場』，能學到許多新的科技智識」、「工研院就像科技寶庫」、「科技能夠幫助很多人，希望將來有機會成為科學家！」工研院積極推廣科技教育，希望透過「啟動創新實驗場」與相關活動創造科技知識的學習環境，吸引更多對科技有與趣的學子，加入未來研發生力軍的行列。

(工商 )