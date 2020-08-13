港股近兩日累計上漲866點，重新站上25,000點大關後，13日早盤再高開近1％。恒生指數13日高開246點，報25,490點，國企指數高開70點，報10,286點。

香港信報報導，個股方面，騰訊2020年上半年業績優於預期，13日股價高開1.4％，報528港元。友邦高開2.9％，報77港元。美團高開3％，報220.2港元。中國聯通2020年上半年業績優於預期，股價高開7.2％，報4.9港元。

(工商 )

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