陸股暴漲246點 中國聯通高開逾7％ 10:252020/08/13 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股近兩日累計上漲866點，重新站上25,000點大關後，13日早盤再高開近1％。恒生指數13日高開246點，報25,490點，國企指數高開70點，報10,286點。 香港信報報導，個股方面，騰訊2020年上半年業績優於預期，13日股價高開1.4％，報528港元。友邦高開2.9％，報77港元。美團高開3％，報220.2港元。中國聯通2020年上半年業績優於預期，股價高開7.2％，報4.9港元。 (工商 ) #高開 #港元 #恒生指數 #中國聯通 #上半年業績 也許您會感興趣 推薦閱讀 1分鐘讀財經》車市龍頭和泰車上半年賺翻 加薪3％ 08:192020/08/13 財經 《美股掃瞄》標普500距歷史高點僅寸步 那指大漲逾2％ 08:352020/08/13 財經 美股半導體強彈 台股早盤大漲逾百點 09:242020/08/13 財經 和泰車賺翻加薪3％ 04:102020/08/13 財經要聞 《晨間解盤》波動加劇 忌持股過高(日盛投顧提供) 09:332020/08/13 財經 電競＋筆電＋5G需求殷 散熱族群前景看好 04:102020/08/13 證券．權證 16檔獲利季季高 外資捧 04:102020/08/13 證券．權證 台積電穩坐全球半導體前3強 04:102020/08/13 財經焦點 冠德建設取得環狀線秀朗橋站聯開案 04:102020/08/13 產業．科技 熱門股－奇鋐 訂單滿手震盪走高 04:102020/08/13 證券．權證 財經熱門新聞 錢白花了！年薪500萬挖台積百人部隊 內行人曝陸企找錯人 - 即時 台積電是誰的 美國真是最大的股東嗎 - 財經 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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