曾任立委助理的陳惟仁，被中共人員吸收後，與同樣曾為立委助理的李易諴、林雍達，尋找國共論壇等「情資」交付對岸，還一度意圖吸收民進黨立院黨團總召柯建銘的彭姓隨扈未果，台北地檢署經近2月偵查，13日依違反《國安法》發展組織、刺探蒐集公務祕密未遂等罪起訴。

檢方起訴指出，陳惟仁2012年邀請林雍達前往澳門，與大陸對台情蒐機關化名「黃冠龍」的公務員接觸，被吸收為組織成員，並返台發展組織，由林雍達將黃冠龍透過電腦傳達的指令轉達陳惟仁，並將蒐集的檔案寄給黃冠龍。

陳惟仁在2014年找到也曾任助理的李易諴，在2015年到廣州與黃冠龍會談後成為組織成員，不定期接受陸方支付的全額出境機票、飯店住宿等酬勞，在台發展組織、刺密情蒐。

2015年陳惟仁受黃冠龍指示物色發展組織成員，先後介紹國民黨張姓黨工、國家政策研究基金會陳姓助理研究員等，張姓黨工只有接觸，並未成為組織成員，陳姓助理研究員則提供了非公務機密資料的國共論壇文件，成為組織成員。

陸方指示陳惟仁吸收的成員背景繁多，2017年企圖吸收衛福部的黃姓資訊人員遭到拒絕。2018年更把吸收成員的目標轉向柯建銘的彭姓隨扈，也遭彭某拒絕。

北檢偵查後認定陳惟仁等人為陸方發展組織並刺探蒐集公務上應祕密的消息物品，依違反《國安法》的發展組織既、未遂罪及刺探蒐集公務上祕密未遂罪將3人起訴。

(中時 )