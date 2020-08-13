女星劉樂妍近年重心雖移往大陸，不過在台灣仍有不少死忠粉絲力挺，她透露有位粉絲從出道以來就很支持她，最後甚至將她當成未婚妻，連保險受益人也寫她的名字，對此劉樂妍則向該粉絲喊話：「我真的不會回台灣了，等我没有意義」。

劉樂妍表示這名粉絲叫「台中阿嘉」，出道來不僅每場活動都會到場支持，周邊商品也會花錢購買，即便後來鮮少在台灣曝光，阿嘉仍會常常從臉書私訊她，不僅透露身世，就連手機號碼、身份證號碼、臉書帳密也一併告訴她，最誇張的是保險受益人居然是寫她的名字，而身分竟是「未婚妻」，不過劉樂妍始終未回覆訊息，甚至一度認為他腦子有問題，不過有段時間阿嘉不再傳訊息給她，讓她急得擔心對方安危，透過電話聯繫才知道他出車禍住院。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

事後阿嘉仍不斷寄禮物給她，似乎想打動劉樂妍的心，對此她坦言這個世代深情的男生不多，但也跟對方攤牌不會再回台灣，因此等她是沒有意義，更語重心長表示：「這份十多年的愛沉重的我没法接，也接不住」，但也不忘獻上祝福「阿嘉，你一定要幸福哦」。

(中時新聞網)