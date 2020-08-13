蘋果（Apple）究竟會選在何時發表iPhone 12系列，業界積極關注。曾經準確預測過第二代iPhone SE發表日期的爆料達人 Jon Prosser稍早之前再度爆料，由於提供的資訊與其他爆料者不同，可說是狠狠打臉了一番對手。到底誰比較神準，時間將會證明！

Twitter用戶 iHacktu Pro  (@ihacktu) 在七月底率先爆料蘋果今年將會舉辦兩場秋季發表會，9月先發表iPhone 12系列、Apple Watch Series 6、iPad等等；10月發表Apple Silicon Mac以及iPad Pro等新品。爆料者 Komiya (@komiya_kj)則是在8月初公布發表會流程，指出包含iPhone 12系列、Apple Watch Series 6以及iPad在內的9款新品一次亮相。不過這都與Jon Prosser最新說法不同。

w/c = week commencing (for context)



With the staggered release of iPhone 12 and uncertainty of final dates for Pro models, there’s a chance that the dates could slip/change



I’ll let you know if anything gets changed! But for now, this is the info in the system 😏 — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

上個月份，Jon Prosser曾指出iPhone 12系列將會與新一代iPad一同在10月發表，稍早前他改口，提供了最新的內幕。首先他指出蘋果會在9月7日這一週，透過新聞稿的方法發表Apple Watch Series 6以及新iPad(第八代）。而iPhone 12系列則是會透過發表會亮相，預計在10月12日這一舉行。

不過iPhone 12系列的上市時間有所不同。他爆料iPhone 12會在發表會當週，也就是10月12日這一週（未指定明確日期）開放預購，並在10月19日這一週發貨上市。IPhone 12 Pro系列則是預計在11月才提供預購以及出貨。不過爆料者也指出這只是目前的計畫，仍有可能改變。

換句話說，Jon Prosser的消息來源是指出iPhone 12系列確實會分批上市，但是先上市的卻是5.4吋iPhone 12以6.1吋iPhone 12 Max(皆是推測的暫定名稱），而非先前多方說法認為的是兩款6.1吋的新機會率先上市的說法不一致。

另外，值得一提的是，蘋果雖然曾經以新聞稿更新的方式發表新iPad，但是從未以此方式對待過Apple Watch。若是今年真僅以新聞稿的方式推出Apple Watch Series 6，將再度寫下歷史，箇中原因也更令人好奇。

或許上述幾位爆料者說法不一致的原因，是因為提供消息的來源不同；但也有可能是因為蘋果內部的計畫也因為外在市場環境、供應鏈，甚至包含疫情等因素而持續變動。果粉們究竟何時才能買得到今年的5G iPhone，看來最終劇本可能還未底定。

(科技)