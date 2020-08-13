電腦斷層掃描可見患者腹部內的巨大子宮肌瘤。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

病患手術取出如同一歲嬰兒般大小的子宮肌瘤。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

光田綜合醫院婦產部醫師蘇棋楓指出，病患的肌瘤生長在子宮後表層(醫師握拳處)，因此沒有明顯婦科症狀。（陳淑娥攝）

50歲的女企業家從未有過性行為，日前感覺腹脹就醫檢查，不料竟是子宮長了一顆巨無霸肌瘤，長逾30公分、重達近10公斤，猶如1歲大寶寶重，所幸早期發現屬第1a期。光田綜合醫院醫師蘇棋楓認為，適度性生活和女性賀爾蒙分泌相關，進而可能和子宮肌瘤形成有關。

尚未停經50歲女企業主日前感覺腹脹至光田綜合醫院健康檢查，醫師發現她腹脹原因並非腸胃不適，而是子宮有一顆巨無霸肌瘤，由婦產部醫師蘇棋楓評估手術切除，肌瘤長逾30公分、重達近10公斤，猶如一歲大的寶寶，病理評估子宮肌瘤為良性。

女患者自述約一周時間上廁所擦拭會陰部有些許咖啡色痕跡，以及腰圍在近4-5年來明顯變粗，認為自己只是變胖，曾嘗試減重瘦腰，然而體重下降腰圍卻完全沒有變小，令她挫敗，卻也沒想過可能是婦科疾病造成，因自己不曾有過性行為，身體也沒有任何不舒服，直到腹脹才到醫院檢查，腸胃科醫師透過超音波發現腹脹來自於婦科問題，轉介婦產部確診為子宮肌瘤。

蘇棋楓指出，個案是他從醫治療過最大的子宮肌瘤，5年前他曾收治一名5公斤大的子宮肌瘤病患，沒想到日前打破個人紀錄。他解釋，臨床手術多為7-10公分大小之子宮肌瘤，他收治超過數10公分以上的巨大肌瘤患者之共通點是沒有過性行為、未婚的中年女性，認為適度性生活和女性賀爾蒙分泌相關，進而可能和子宮肌瘤形成有關。

蘇棋楓解釋，子宮肌瘤是台灣最常見婦科骨盆腔腫瘤，女性平均每4-5人就有1人有子宮肌瘤，目前醫學對肌瘤形成原因不明，不過因為肌瘤會隨著女性懷孕或生理周期雌激素變化改變大小，所以普遍認為與遺傳、染色體和賀爾蒙有關。

蘇棋楓說，部分肌瘤會造成經血多、頻尿、便秘等明顯症狀，但大約有75％的肌瘤完全沒症狀，通常病患多是肌瘤持續成長擠壓輸卵管、子宮致難受孕、性交疼痛或壓迫到腹腔其他器官造成不適，或是健康檢查時才發現確診。

個案因子宮肌瘤生長在子宮後表層，因此沒有經血多、不正常等明顯症狀，身體沒有任何不適，加上身材偏豐腴，肌瘤不斷成長只造成腰圍不斷變大，沒想到就把肌瘤養成如同1歲大的孩子般。醫病討論後，病患確定沒有生育需求，透過手術移除肌瘤和子宮。

蘇棋楓解釋子宮肌瘤在更年期後，因賀爾蒙影響，80％的子宮肌瘤會萎縮，然而像個案這麼大的肌瘤即使在更年期後縮小，也不可能恢復正常情況，因此仍建議手術。一般女性如有子宮肌瘤小於5公分大小、沒有症狀也對生活無影響者，只要定期3-6個月追蹤即可；大小逾5公分的肌瘤大多數就會讓身體出現出血、經痛、頻尿或便秘等不適，臨床多建議以手術等積極治療效果佳。

(中時 )